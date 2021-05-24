Если не просчитать свои действия в общении с банком, то можно прогореть Фото: Михаил ФРОЛОВ

Эксперт назвал главные ошибки россиян при открытии банковского вклада. Доходность у таких вкладов небольшая, но можно остаться без нее, если забрать деньги досрочно, неправильно рассчитав свои финансовые возможности. Об этом NEWS.ru поговорили с трейдером Артемом Звёздиным.

1. Вклад – это временная «заморозка» средств. Поэтому, если забираете деньги заранее, то теряете весь доход, который могли заработать на вкладе.

2. Открывая инвестиционный вклад, где часть средств вкладывается в акции различных компаний, клиент должен понимать риски, ведь доход по таким вкладам не гарантирован. Более того, доходность может быть отрицательной.

3. Часто банки вместе с открытием вклада убеждают клиента оформить карту или открыть другой продукт. Важно помнить, что за обслуживание такого продукта (например, кредитной карты) нужно регулярно платить.

4. Еще один подводный камень – это накопительное страхование, который банки предлагают оформить под видом вклада. На самом деле этот продукт не является вкладом в чистом виде.

Такое страхование жизни предполагает, что клиент на протяжении определенного периода будет перечислять определенную сумму, а в конце периода получит деньги и инвестиционный доход.

Важно помнить, что, если клиент не вносит вовремя очередной платеж, он лишится части капитала и накопленного дохода.