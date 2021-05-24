Вблизи полигона «Северный» очистили от мусора участок в 20 тысяч квадратных метров

Фото: предоставлено пресс-службой ЕМУП «Спецавтобаза»

От мусора очистили территорию в 20 тысяч квадратных метров – по обочинам дороги до поселка Садовый.

- Мы осознаем ответственность за сохранение окружающей среды: следим за состоянием подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха и почвы в зоне возможного влияния полигона. Чтобы не загрязнять территорию вокруг полигона, на рабочих картах установлены переносные сетчатые ограждения для задержания легких фракций отходов при разгрузке. Один раз в десять дней осматриваем санитарно-защитную зону и участки за ее пределами, при необходимости проводим их уборку, - пояснила директор ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

В ЕМУП «Спецавтобаза» внимательно следят за транспортировкой отходов. Машины предприятия и его подрядчиков с открытым кузовом оснащены тентами. Такие же требования регоператор предъявляет и к другим компаниям, которые везут отходы на полигон «Северный».

- На нарушения мы реагируем жестко: если видим повреждения в кузове или тенте, сразу уведомляем владельца этой техники о расторжении договора в случае, если нарушения не будут устранены, - отметила Наталья Зубова.

ЕМУП «Спецавтобаза» просит сообщать очевидцев о случаях выпадения мусора из спецтехники. Для этого можно отправить фото или видео в WhatsApp, Viber – 8-912-690-07-00 или по электронной почте sab@sab-ekb.ru. Важно, чтобы на кадрах просматривался госномер машины. В сообщении нужно указать, когда и где это случилось.