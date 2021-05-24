Представители микрокредитной организации названивалю зятю женщины, накопившей долг Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловский областной суд оштрафовал микрокредитную организацию за навязчивые звонки. Сотрудники компании угрожали женщине и ее зятю по телефону из-за накопившегося долга. При этом мужчина согласия на звонки не давал.

- Пенсионерка взяла займ в размере 20 тысяч рублей в ООО МКК «Финпром». Ежемесячно она выплачивала около 10 тысяч рублей, но сумма долга только росла. Женщина выплатила 42 тысячи рублей, а через год оказалась должна еще столько же, - рассказали в пресс-службе областного суда. - Она не согласилась с данной суммой и попросила ООО МКК «Финпром» обратиться в суд, поскольку у нее нет других доходов кроме пенсии, и платить дальше она не может. Микрокредитная организация отказалась идти в суд, и начала требовать возврат суммы долга.

За день зятю женщины могли позвонить до 11 раз. Причем не только на сотовый телефон, но и на рабочий. Терпение мужчины лопнуло, и он пошел в сначала к приставам, а затем и в суд. В итоге Кировский районный суд оштрафовал на 40 тысяч ООО МКК «Финпром» за «Нарушение требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности».

Представитель микрокредитной организации не согласился с постановлением суда и обратился с жалобой в Свердловский областной суд. Однако суд апелляционной инстанции не нашел оснований для отмены либо изменения постановления.

К ЧИТАТЕЛЮ

Вы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»?

Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51 WhatsApp: +7(912) 050-91-07 Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru Следите за нами в соцсетях:

Вконтакте - https://vk.com/kp.ekaterinburg

Instagram – https://www.instagram.com/kpekb/

Telegram - https://t.me/kpekb

Facebook - https://www.facebook.com/ural.kp.ru

Одноклассники - https://ok.ru/kp.ekb