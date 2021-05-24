Фракция «Единой России» в Североуральской Думе увеличилась на одного депутата

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Довыборы в Североуральскую Думу проходили два дня – 22 и 23 мая. Борьба проходила за два освободившихся мандата.

Секретарь Свердловского регионального отделения партии Виктор Шептий отметил увеличение партийной фракции в Думе.

- Представителей партии в Североуральской Думе стало больше. Наш кандидат Иван Бондаренко уверенно победил, набрав большинство голосов, - сказал он.

В итоге в новом составе Думы (20 депутатов) фракция партии увеличилась на одного депутата и составляет 16 человек.

В округе были вакантны два мандата: один кандидат – самовыдвиженец Владислав Аниськин сложил с себя полномочия в связи с переездом в другой регион, а другой кандидат – самовыдвиженец Жанна Саранчина сложила с себя полномочия в связи с переходом на должность заместителя главы администрации Североуральска.

Итоговая явка составила 1460 избирателей, что составляет 17,14 % от числа избирателей в округе.