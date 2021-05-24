В Екатеринбурге после зимних работ на сетях водоснабжения благоустроят почти 900 участков

В 316 дворах Екатеринбурга будет уложено асфальтобетонное покрытие и установлены бортовые камни Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге до конца лета благоустроят почти 900 участков, которые были повреждены в результате плановых и аварийных работ на сетях водоснабжения в осенне-зимний период. Об этом рассказали в пресс-службе Водоканала. Сотрудники муниципального предприятия вернут на место дорожное полотно, тротуары, отмостку, бордюры и газоны.

- На сегодняшний день наш план благоустройства после ремонтных работ выполнен на 71%, и до 1 июня будет восстановлено дорожное полотно, тротуары и газоны на всех общегородских территориях, которые пострадали после раскопок в осенне-зимний период, - рассказала Марина Тутубалина, директор по капитальному ремонту Водоканал Екатеринбурга.

Дворовые территории, где зимой выполнялись плановые или аварийные работы, попадают в отдельный список на благоустройство. Их восстановление начнется в июле-августе. В 316 дворах Екатеринбурга будет уложено асфальтобетонное покрытие, установлены бортовые камни, обустроены отмостка и газоны с посевом травы.