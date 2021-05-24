Прокуратура начала поверку после экстренной посадки самолета «Победа» в Кольцово

Воздушное судно пришлось вернуть в Екатеринбург из-за столкновения с птицей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Свердловская транспортная прокуратура начала поверку после экстренной посадки самолета «Победа» накануне вечером в Кольцово. Воздушное судно пришлось вернуть в Екатеринбург из-за столкновения с птицей. На борту находилось 189 пассажиров из них 6 детей, 6 членов экипажа.

- В аэропорту Кольцово при наборе высоты произошло столкновении воздушного судна В-737 авиакомпании «Победа», выполняющего рейс 582 по маршруту Екатеринбург – Санкт-Петербург с птицей (с левой стороны лобового стекла кабины пилота). Принято решение о возвращении в аэропорт вылета, - рассказали в прокуратуре.

Самолет осмотрели и повреждений не обнаружили. В 00:28 минут воздушное судно вылетело в пункт назначения. Сейчас прокуратура проверяет исполнение законодательства о безопасности полетов.