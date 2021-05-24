Синоптики пообещали свердловчанам жаркий понедельник Фото: Алексей БУЛАТОВ

Синоптики Уральского гидрометцентра пообещали жителям Свердловской обалсти аномальную жару. Согласно прогнозу, сегодня, в понедельник, 24 мая, воздух прогреется до + 36-37 градусов.

- 24 мая в Свердловской области сохраняется аномально жаркая погода со среднесуточными температурами выше климатической нормы на 7 градусов и более, - рассказали в Уральском гидрометцентре.

Напомним, что сегодня в Свердловской области также ожидаются грозы и сильный ветер до 20 метров в секунду. О непогоде предупреждали в МЧС.