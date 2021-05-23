Именем Росселя: пожарным пришлось дважды за день останавливать строительство глэмпинга в Мичуринском

Пожарные простыми словами объяснили бизнесмену, чем опасно использование бензопил. Фото: скриншот видео

В поселке Мичуринском не утихает скандал вокруг строительства глэмпинга в лесу. Местные жители уверены, что бизнесмен, который затеял возведение комплекса, не имеет на это оснований. Кроме того, мичуринцы уверены, что глэмпинг принесет им ряд проблем.

- Ладно бы он этот глэмпинг был в глубине - ближе к ЕКАДу, так он же его прямо под окнами поставил. До дома метров 30, там семьи с детьми и перед ними 10 беседок и бань… Явно это бизнес – «проститутошный»! А у нас дети, - возмущается одна из местных жительниц.

Кроме того, многие мичуринцы уверены, что бизнесмен получил этот участок земли незаконно.

В субботу, 23 мая, пожарные были вынуждены дважды приостанавливать строительство глэмпинга. Дело в том, что указом губернатора в регионе введен противопожарный режим. В его рамках запрещено использование открытого огня, а также проводить работы, которые могут быть потенциально пожароопасными. К таковым относится и валка леса с использованием бензопил.

Эмоциональный диалог пожарного и бизнесмена, который возводит глэмпинг попал на видео.

- Все убираем, и не валим – до особого распоряжения, - приказал пожарный «лесорубам».

- А чье должно быть распоряжение? – осведомился коммерсант.

- Губернатора Росселя! Ты че, телевизор не смотришь, что ли? – ответил пожарный.

Правда, позже огнеборец поправился, вспомнив имя действующего главы региона, а диалог продолжился на более спокойных тонах.

Бизнесмену объяснили суть противопожарного режима. После этого пожарные удалились. Но к вечеру валка леса при помощи «болгарки» продолжилась. Мичуринцам снова пришлось вызывать пожарных и полицию.

Спасатели и полиция пообещали, что теперь в ежедневном режиме будут проверять, проводятся ли в лесу работы по валке деревьев.

К проверке строительства глэмпинга уже подключилась прокуратура. Она проверит законность действий бизнесмена.