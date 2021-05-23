Уральский «пельмень» Андрей Рожков показал дошколятам, как нужно отжиматься

Занятия для дошколят проводились на базе детского сада № 9. Фото: Екатеринбург. РФ

Участник шоу «Уральские пельмени» и бывший Андрей Рожков продемонстрировал детям, как нужно сдавать нормы ГТО.

Занятия для дошколят проводились на базе детского сада № 9.

- Актер тесно связан со спортом: он является кандидатом в мастера по дзюдо, а с 2017 года — вице-президентом Федерации дзюдо Урала и Западной Сибири, - рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Андрей Рожков показал дошколятам, как правильно нужно выполнять отжимания. Это упражнение входит в комплекс ГТО.

- У нас есть идея внедрить уроки начальной подготовки по дзюдо. Отдельные элементы борьбы — кувырки, страховка — пригодятся им в дальнейшей жизни. Будем учить ребят правильно падать, чтобы не получать травмы, — рассказал актер.

Андрей Рожков рассказал, что оказался приятно удивлен спортивной площадкой в детском саду.

Кстати, в этом году городские власти впервые провели фестиваль ГТО для детей дошкольного возраста. Они проходят испытания в заочном формате — каждый в своем детском саду.

Комплекс ГТО (Готов к труду и обороне) впервые появился в нашей стране в 1931 году.