Помогли сирены: в Полевском пожарные спасли детей, потерявшихся в лесу

В поисковой операции были задействованы 11 человек и три единицы техники. Фото: ГУ МЧС

В Полевском сотрудники МЧС спасли детей, потерявшихся в лесу. ЧП произошло в субботу, 23 мая.

- Двое детей 15-ти и 12-ти лет , без сопровождения взрослых, отправились на прогулку в лесополосу в районе коллективных садов «Леспромхоз» и «Машиностроитель». Спустя час блужданий по лесополосе дети поняли, что заблудились, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

К частью, у старшего из подростков с собой был мобильный телефон. Он позвонил по единому номеру вызова экстренных служб «112». Ребята смогли указать примерный район своего нахождения.

- На поиски незамедлительно выдвинулись огнеборцы 64-й пожарно-спасательной части Полевского и полицейские. По телефону дети были проинструктированы спасателями, что им необходимо двигаться на звук пожарной сирены, если они ее услышат, - рассказали в МЧС.

Бойцы пожарной охраны начали объезжать лес на пожарной автоцистерне с включенной сиреной. Лишь спустя полтора часа с начала поисков дети вышли на дорогу, услышав звуки сирены.

В поисковой операции были задействованы 11 человек и три единицы техники.

Спасатели призывают родителей следить за своими детьми и самим быть примером в соблюдении мер безопасности.