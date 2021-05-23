Свердловское МЧС предупредило о грозах и ветре: «Будьте бдительны»

Спасатели призывают уральцев быть бдительными Фото: Алексей БУЛАТОВ

МЧС вновь предупредило жителей Свердловской области о непогоде. До этого спасатели предупреждали о сильном ветре, который был должен обрушиться на Урал 23 мая. Однако недавно МЧС продлило предупреждение.

Причем в первый рабочий день недели в Екатеринбурге и Свердловской области ожидаются еще более сильные порывы ветра.

- Местами в Свердловской области ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, грозы. Будьте бдительны, - предупредили в ГУ МЧС.

Во всех чрезвычайных ситуациях, вызванных непогодой, необходимо звонить по номеру 101 или 112.