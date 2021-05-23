На Урале три человека погибли в пожаре в частном доме

Тела погибших сильно обгорели в пожаре. Фото: СУ СКР

На Урале три человека погибли во время пожара в частном жилом доме. ЧП произошло 22 мая в половине четвертого вечера в Красноуфимске. Как рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области, площадь пожара составила 150 квадратных метров.

- После тушения пожара при разборе завалов были обнаружены тела трех человек, сильно поврежденные огнем. Личности погибших людей сыщики уголовного розыска уже установили. Это официально не трудоустроенный хозяин жилища, мужчина 1989 года рождения, ранее судимый по части 1 статьи 157 УК РФ (Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей), а также его родственник 1962 года рождения, ранее судимый по части 1 статьи 158 УК РФ (кража), части 1 статьи 108 УК РСФСР (причинение тяжкого вреда здоровью) и сожительница родственника, неработавшая женщина 1977 года рождения. По предварительным данным, очаг возгорания находился в одной из комнат дома, - рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области.

В пресс-службе регионального СК рассказали, что территориальный следственный отдел уже возбудил по факту произошедшего уголовное дело по третьей части статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Точные причины смерти погибших будут определены в ходе судебно-медицинских экспертиз. Причину возгорания определит пожарно-техническая судебная экспертиза.

- Истребована и анализируется характеризующая документация в отношении погибших, проводятся допросы местных жителей, осуществляются иные следственные мероприятия, - уточнили в СК.