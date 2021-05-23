Прокуратура начала проверку законности строительства глэмпинга в Мичуринском поселке

Работы "болгаркой" ведутся несмотря на то, что в области введен противопожарный режим, который запрещает подобную деятельность. Фото: telegram-канал Мичуринский ПРОТИВ "глэмпинга"

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку в связи с возможными нарушениями Мичуринском районе Екатеринбурга.

Жители поселка встали на защиту леса, который собираются вырубить ради постройки кэмпинга. Как рассказали «КП» местные жители, они считают, что предприниматель ведет вырубку деревьев совсем не на том участке, который он взял в аренду.

- Прокуратура с привлечением специалистов даст оценку законности указанной деятельности, соответствия ее требованиям законодательства об охране окружающей среды, лесного, водного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Также надзорное ведомство выяснит, есть ли у бизнесмена правовые основания вести работы на этом участке.