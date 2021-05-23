67-летняя екатеринбурженка угодила в больницу из-за резкого маневра водителя трамвая

Все произошло 22 мая на 8 Марта. Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге сотрудники Госавтоинспекции разбираются в инциденте, связанным с таймированием пассажира трамвая.

- 22 мая 2021 года в 17:40 на улице 8 Марта, 206 произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пассажир, - рассказали в ГИБДД УМВД по Екатеринбургу.

Трамвай 15-го маршрута ехал со стороны Шварца в сторону Титова. В этот момент внутри находились 25 пассажиров. Водитель совершил резкий маневр, в результате чего 67-летняя женщина получила травмы. Ее пришлось госпитализировать в 36-ю больницу.

Как установили инспекторы, стаж управления трамвая у водителя составил три года.

- Для установления причин и обстоятельств аварии на место происшествия выезжали руководители Госавтоинспекции Екатеринбурга и Свердловской области. По факту ДТП проводится дознание, по окончании которого будет принято мотивированное решение, - уточнили в ведомстве.

Госавтоинспекция призывает всех пассажиров крепко держаться за поручни во время движения трамвая и ходить по салону только при полной остановке транспорта.