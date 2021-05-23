В Екатеринбурге в ДТП пострадал 5-летний мальчик

Авария произошла на проспекте Ленина. Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге 5-летний мальчик получил травмы во время ДТП.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, авария произошла 22 мая в 22:30 у дома № 16 на проспекте Ленина.

- По предварительной информации, водитель автомашины «Митсубиси Лансер» двигаясь по проспекту Ленина со стороны улицы Вайнера в сторону Московской. При повороте налево на перекрестке улиц Ленина-Сакко и Ванцетти допустил столкновение с автомашиной «Лада Веста», - сообщили в ГИБДД Екатеринбурга.

В ДТП пострадал 5-летний мальчик, сидевший в отечественной легковушке. Ребенка увезли на скорой в больницу. Серьезных травм удалось избежать благодаря тому, что малыш находился в детском кресле. Медики диагностировали у ребенка ушибы мягких тканей головы, а также черепно-мозговую травму. За рулем «Лада Веста» находился 31- летний отец мальчика, который ехал с женой и сыном домой с дачи.

46-летний водитель «Митсубиси Лансер» уверяет, что совершал поворот налево на разрешающий сигнал светофора.

Кто стал виновником ДТП инспекторы выяснят в ходе дознания.