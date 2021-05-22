На Челюскинцев сбили 9-летнего велосипедиста

Фото: УГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге на улице Челюскинцев сбили 9-летнего велосипедиста. По словам водителя «Хонда Премиум», он не заметил ребенка при повороте направо. Мальчик возвращался с Майской прогулки.

- В результате ДТП 9-летний мальчик бригадой скорой помощи госпитализирован в ДГКБ № 9, медиками поставлен предварительный диагноз: сотрясение мозга, закрытая черепно-мозговая травма, перелом скуловой кости, ушиб левого плеча.

Автомобилем управлял 48-летний мужчина, имеющий стаж 30 лет, к административной ответственности за нарушение ПДД РФ привлекался 13 раз, грубых нарушений нет.

Напомним, что за последние сутки на дорогах Среднего Урала погибли два человека. В Екатеринбурге насмерть сбили 24-летнего пешехода, а в Нижних Сергах разбился водитель «Лады Приора», у которого не было прав.

Также в Ревде на переезде товарняк снес Land Rover, так как женщина за рулем проехала на красный и не слышала поезда из-за громкой музыки.