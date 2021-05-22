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Общество22 мая 2021 16:11

Природоохранная прокуратура организовала проверку организации кэмпинга в Мичуринском

Местные жители жаловались на незаконную вырубку леса
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Фото: Архив "КП"

Свердловская межрайонная природоохранная прокуратура организовала проверку по сообщению СМИ о возможных нарушениях законодательства при организации кэмпинга на территории поселка Мичуринский.

- Предварительно, указанный земельный участок находится в границах муниципального образования «город Екатеринбург» в пос. Мичуринский. Находится в частной собственности. Арендатором земельного участка ведется деятельность по организации базы отдыха, кэмпинга, - отмечают в прокуратуре.

Прокуратура с привлечением специалистов даст оценку законности указанной деятельности, соответствия ее требованиям законодательства об охране окружающей среды, лесного, водного законодательства, законодательства об особо охраняемых природных территориях.