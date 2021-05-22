С учетом дорожных условий автовладельцам необходимо быть максимально бдительными и внимательными при управлении транспортным средством. Не следует парковать автотранспорт вблизи деревьев и рекламных щитов, фасадов зданий. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

По данным синоптиков 23 мая в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 17 м/с и грозы. В период непогоды спасатели настоятельно рекомендуют свердловчанам соблюдать меры безопасности.

СОВЕТЫ МЧС

В ветреную погоду следует особенно тщательно соблюдать меры пожарной безопасности и быть предельно осторожными с огнем. При сильном порывистом ветре и бытовые, и природные возгорания могут приобрести масштабы бедствия, существенно осложнить пожарную обстановку и работу пожарных.

Все работы на открытом воздухе и на высоте следует прекратить. Без крайней необходимости на улицу не выходить, а переждать непогоду в офисе или квартире, отключив на период грозы электробытовые приборы. Во время грозы закройте все окна и двери, отключите электроприборы, не пользуйтесь мобильными телефонами.

Если сильный ветер и гроза застали вас на улице, держитесь как можно дальше от легких построек, остановочных комплексов, линий электропередачи, деревьев. Опасность могут представлять элементы кровли и стекол, сорванных ветром. Подобная угроза возрастает вблизи строящихся или ремонтируемых зданий. Не стоит прятаться от грозы под деревьями и одиночно стоящими предметами. Не приближайтесь к водоемам и не пользуйтесь телефоном, лучше его выключить.