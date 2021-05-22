Исполнительница выполнила желание подписчика в Instagram и выложила снимок школьных годов, когда еще жила в Екатеринбурге. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица лейбла Black Star Клава Кока (Клавдия Высокова) показала редкое архивное фото из детства. Поклонники попросили певицу показать, как она выглядела в 15 лет.

Исполнительница исполнила желание подписчика в Instagram и выложила снимок школьных годов, когда еще жила в Екатеринбурге.

Фото: Instagram

Напомним, что в конце апреля Клава Кока устроила себе дорогостоящий отпуск на Мальдивах. Компанию певице составила мама, а также бабушка с дедушкой.