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Звезды22 мая 2021 12:19

Клава Кока показала редкое архивное фото из детства

Поклонники попросили певицу показать, как она выглядела в 15 лет
Олег ГАЛИМОВОлег ГАЛИМОВ
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Исполнительница выполнила желание подписчика в Instagram и выложила снимок школьных годов, когда еще жила в Екатеринбурге.

Исполнительница выполнила желание подписчика в Instagram и выложила снимок школьных годов, когда еще жила в Екатеринбурге.

Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певица лейбла Black Star Клава Кока (Клавдия Высокова) показала редкое архивное фото из детства. Поклонники попросили певицу показать, как она выглядела в 15 лет.

Исполнительница исполнила желание подписчика в Instagram и выложила снимок школьных годов, когда еще жила в Екатеринбурге.

Фото: Instagram

Напомним, что в конце апреля Клава Кока устроила себе дорогостоящий отпуск на Мальдивах. Компанию певице составила мама, а также бабушка с дедушкой.

Шоу-бизнес