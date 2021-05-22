В Екатеринбурге задержали менеджера автосалона, организовавшего махинации с запчастями

Сейчас в отношении него расследуются уголовные дела, возбужденные по признакам преступлений, предусмотренных статьями 159 (Мошенничество) и 162 (Разбой). Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудниками отдела экономической безопасности и противодействия коррупции екатеринбургской полиции раскрыли мошенничество в сфере обслуживания автомобилей. Преступником оказался менеджера автосалона, организовавшего махинации с запчастями.

В конце 2020 года он получил от клиента 250 тысяч рублей за ремонт автомобиля. Данные деньги подозреваемый присвоил себе, а использованные запасные части списал на другие заказы. В ходе расследования вскрылась недостача запасных частей на общую сумму более 500 тысяч рублей.

- Спустя некоторое время уже сотрудники уголовного розыска получили информацию о том, что подозреваемый в мошенничестве может быть причастен к серии разбойных нападений на павильоны микрозаймов, - отмечают в полиции.

С 20 по 27 апреля он ограбил несколько пунктов микрозаймов, так как после увольнения из автосалона остался без работы. Мошенник арестован, ему грозит до 6 лет лишения свободы.