Шел из дома творчества: в Екатеринбурге 10-летний школьник попал под колеса Volkswagen

Фото отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге на улице Степана Разина женщина за рулем Volkswagen сбила 10-летнего мальчика, который перебегал дорогу в неположенном месте. Школьника госпитализировали в детскую городскую больницу с сотрясением головного мозга, ушибами лица и переломом скуловой кости. Мама ребенка утверждает, что ее сын шел из дома творчества.

- Машиной управляла 31-летняя женщина, имеющая стаж управления транспортными средствами 12 лет. она пояснила, что двигалась по ул. Степана Разина со скоростью около 20 км/ч, неожиданно с левой стороны выбежал мальчик, - сообщают в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

Инспекторам ДПС предстоит выяснить, из-за чего именно произошла авария. Полиция проверит школу, где учится пострадавший, чтобы узнать, как детей обучают правилам безопасного поведения на дороге.