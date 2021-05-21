В Екатеринбурге парень нашел банковскую карту и потратил с нее девять тысяч рублей

Парень не стал отрицать причастность к содеянному и рассказал, что нашел карточку на улице Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 21-летний молодой человек нашел на улице банковскую карту и решил не возвращать ее законному владельцу, а потратить деньги с нее на свои нужны. В полицию обратился 45-летний мужчина, который рассказал, что сначала у него пропала кредитка, а позже с нее стали списываться средства. Материальный ущерб составил порядка 9 тысяч рублей.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого в хищении денежных средств с карты и доставили в отдел полиции для разбирательства. Им оказался ранее не судимый молодой человек 1999 года рождения, - сообщают в УМВД России по Екатеринбургу.

Парень не стал отрицать причастность к содеянному и рассказал, что нашел карточку на улице. С помощью бесконтактной оплаты он совершил несколько покупок и вскоре выбросил «пластик». В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража, совершенная с банковского счета».