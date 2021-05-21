В Нижнем Тагиле водитель иномарки сбил девятилетнего ребенка

Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле девятилетний ребенок получил травмы, попав под колеса автомобиля. Инцидент произошел на улице Носова в дневное время. Прибывшие на место медики установили предварительный диагноз: сотрясение головного мозга и ссадины спины, госпитализация школьнику не потребовалась.

- Водитель Nissan Qashqai 39-летний мужчина с общим стажем вождения 20 лет, следуя со стороны Черноисточинского шоссе, наехал на несовершеннолетнего пешехода, который вышел на проезжую часть из-за стоящего автомобиля, - сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Сотрудники ГИБДД провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. Также автоинспекторы провели освидетельствование водителя на состояние опьянения, водитель трезв.