В Заречном осудили заведующую детсадом, устраивавшую на работу несуществующих сотрудников

Женщина полностью признала вину в содеянном и добровольно возместила причиненный ею ущерб Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Заречном осудили заведующую детским садом, которую обвинили в мошенничестве и злоупотреблении должностными полномочиями. Следователи установили, что 40-летняя уроженка поселка Белоярский, руководя дошкольным учреждением с 2015 по 2019 год, фиктивно трудоустраивала на различные должности людей, которых на самом деле не существовало.

- Начисляемые им денежные средства в качестве заработной платы женщина путем обмана обращала в свою пользу. Таким образом, ей удалось похитить из местного бюджета свыше 600 тысяч рублей, - сообщают в СУ СК России по Свердловской области.

Женщина полностью признала вину в содеянном и добровольно возместила причиненный ею ущерб. Это зачли при оглашении приговора. В суде в качестве наказания ей назначили полтора года условно.