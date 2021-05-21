Свердловских пожарных привлекли к тушению лесных пожаров в Тюменской области

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Свердловских пожарных задействовали в тушении лесных пожаров в Тюменской области. Сейчас в соседнем регионе работают аэромобильная группировка в составе 84 человек личного состава и семи единиц техники. Например, группа спасателей из Екатеринбурга, состоящая из 18 человек, справилась с огнем вблизи озера Лебяжье, площадь возгорания составила 75 гектаров на отдельных участках леса.

- Для мониторинга лесопожарной обстановки в посёлках Лебяжье, Муллаши и Тараскуль спасателями Специализированной пожарно-спасательной части Екатеринбурга применялись беспилотные летательные аппараты, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области.

В данный момент свердловские огнеборцы прилагают все усилия для ликвидации локальных возгораний в поселке Муллаши и продолжают тушить торфяной пожар в поселке Тараскуль.