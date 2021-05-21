Губернатор Свердловской области пригласил Илона Маска на ИННОПРОМ

Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев пригласил американского миллиардера и одного из основателей Tesla Илона Маска посетить в июле международную промышленную выставку ИННОПРОМ. Накануне изобретатель, выступая сегодня на российском форуме «Новое знание», заявил, что в России появится новый завод по производству электромобилей.

- Идеальная площадка для этого — Титановая долина в Свердловской области. Без шуток. Это особая экономическая зона со всей инфраструктурой и льготами для инвесторов. Преференции позволяют сократить расходы на размещение нового завода на 30 процентов, - рассказал в своем Instagram Евгений Куйвашев.

По мнению главы региона, Свердловская область — индустриальный регион с огромным инновационным потенциалом. Здесь высоко развиты наука, образование, высококлассные специалисты и другие предприятия, с которыми удобно и выгодно устанавливать кооперационные связи.