В Нижнем Тагиле закроют несколько улиц из-за региональных соревнований по велоспорту

22 и 23 мая с 8:00 до 16:00 будет закрыт проспект Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Зари Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле перекроют несколько улиц из-за проведения Первенства и Чемпионата Свердловской области по велосипедному спорту. 22 и 23 мая с 8:00 до 16:00 будет закрыт проспект Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Зари. Также ограничения движения затронут четную сторону проспекта Дзержинского на участке от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей.

- Запрещена парковка транспортных средств 22 и 23 мая 2021 года с 00.00 часов до окончания соревнований: по проспекту Вагоностроителей на участке от Восточного шоссе до улицы Зари; по четной стороне проспекта Дзержинского на участке от Ленинградского проспекта до проспекта Вагоностроителей, - сообщают в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Полицейские просят тагильчан и гостей города учитывать это предупреждение при планировании поездок по территории Дзержинского района.