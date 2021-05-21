В Пышме судят мужчину, который пытался застрелить обидчика своего друга

Увидев обидчика своего друга, он взял двуствольное ружье и сделал два прицельных выстрела Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Пышме будут судить 30-летнего молодого человека, который пытался убить 33-летнего парня из мести за товарища. Инцидент произошел в апреля 2020 года. Тогда обвиняемый, будучи нетрезвым, сидел на заднем сидении автомобиля. Увидев обидчика своего друга, он взял двуствольное ружье и сделал два прицельных выстрела в сторону мужчины.

- Потерпевшему было причинено огнестрельное дробовое слепое ранение головы с повреждением костей свода черепа и вещества головного мозга, расцененное по результатам экспертизы как причинившее тяжкий вред здоровью, - в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Уголовное дело после вручения обвинительного заключения обвиняемому направлено для рассмотрения в Камышловский районный суд.