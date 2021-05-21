прийти в выездные пункты можно без записи взяв с собой только паспорт, полис ОМС и СНИЛС
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В городах Свердловской области продолжают работать выездные пункты вакцинации от коронавируса. С 22 по 29 мая прививку можно будет поставить в 12 таких пунктах. Медики будут работать в торговых центрах, аэропорту и торговых центрах.
Публикуем график работы выездных пунктов вакцинации в Свердловской области с 22 по 29 мая:
ЕКАТЕРИНБУРГ
- 22, 24, 26, 28 мая с 10.00 до 15.00 - ТРЦ «Гринвич» (8 Марта, 46)
- 24 мая с 14.00 до 19.00 ТЦ «МЕГА» (Металлургов, 87)
- с 24 по 27 мая с 16.00 до 19.00 - ТЦ «ОМЕГА» (просп. Космонавтов, 21)
- с 24 по 28 мая (ежедневно) с 13.00 до 19.00 - аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт)
- 25 мая с 11.00 до 14.00 ТЦ «МЕГАПОЛИС» (8 Марта, 149)
- 26 и 27 мая с 14.00 до 19.00 - Екатеринбургский государственный цирк ( 8 Марта, 43)
- 28 мая с 16.00 до 19.00 - ТЦ «ОКЕЙ» (Бабушкина, 2а)
- 28 мая с 10.00 до 18.00 - Гипермаркет «Сима-Ленд» (Черняховского 86/12)
- с 22 по 30 мая с 10.00 до 15.00 (ежедневно) - ТРК «Парк Хаус» (Сулимова, 50)
- 26 мая с 15.00 до 19.00 - ТЦ «МАКСИДОМ» (Тверитина, 45)
НИЖНИЙ ТАГИЛ
- 22 и 23 мая с 10.00 до 20.00, с 24 по 28 мая (ежедневно) с 16.00 до 20.00 ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б)
ВЕРХНЯЯ ПЫШМА
22 мая с 10.00 до 13.00, 26 мая с 17.00 до 20.00 - Магазин «Кировский» (Орджоникидзе, 18)
Напомним, что прийти в выездные пункты можно без записи взяв с собой только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.