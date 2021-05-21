прийти в выездные пункты можно без записи взяв с собой только паспорт, полис ОМС и СНИЛС Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городах Свердловской области продолжают работать выездные пункты вакцинации от коронавируса. С 22 по 29 мая прививку можно будет поставить в 12 таких пунктах. Медики будут работать в торговых центрах, аэропорту и торговых центрах.

Публикуем график работы выездных пунктов вакцинации в Свердловской области с 22 по 29 мая:

ЕКАТЕРИНБУРГ

- 22, 24, 26, 28 мая с 10.00 до 15.00 - ТРЦ «Гринвич» (8 Марта, 46)

- 24 мая с 14.00 до 19.00 ТЦ «МЕГА» (Металлургов, 87)

- с 24 по 27 мая с 16.00 до 19.00 - ТЦ «ОМЕГА» (просп. Космонавтов, 21)

- с 24 по 28 мая (ежедневно) с 13.00 до 19.00 - аэропорт «Кольцово» (пл. Бахчиванджи, 1, терминал внутренних авиалиний, 1 этаж, здравпункт)

- 25 мая с 11.00 до 14.00 ТЦ «МЕГАПОЛИС» (8 Марта, 149)

- 26 и 27 мая с 14.00 до 19.00 - Екатеринбургский государственный цирк ( 8 Марта, 43)

- 28 мая с 16.00 до 19.00 - ТЦ «ОКЕЙ» (Бабушкина, 2а)

- 28 мая с 10.00 до 18.00 - Гипермаркет «Сима-Ленд» (Черняховского 86/12)

- с 22 по 30 мая с 10.00 до 15.00 (ежедневно) - ТРК «Парк Хаус» (Сулимова, 50)

- 26 мая с 15.00 до 19.00 - ТЦ «МАКСИДОМ» (Тверитина, 45)

НИЖНИЙ ТАГИЛ

- 22 и 23 мая с 10.00 до 20.00, с 24 по 28 мая (ежедневно) с 16.00 до 20.00 ТРЦ «DEPO» (Свердловское шоссе, 31Б)

ВЕРХНЯЯ ПЫШМА

22 мая с 10.00 до 13.00, 26 мая с 17.00 до 20.00 - Магазин «Кировский» (Орджоникидзе, 18)

Напомним, что прийти в выездные пункты можно без записи взяв с собой только паспорт, полис ОМС и СНИЛС.