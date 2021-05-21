В Екатеринбурге пройдет «Майская велопрогулка - 2021»

Регистрация участников проходит на сайте «Майской велопрогулки-2021» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в эту субботу, 22 мая, пройдет «Майская велопрогулка - 2021». Старт и финиш состоятся возле стадиона «Екатеринбург Арена» (вход со стороны улицы Татищева) в промежуток с 07:00 до 12:00.

- Организаторы подготовили для участников три маршрута - 15, 40 и 75 километров, - рассказали в пресс-службе мэрии.

Участники проедут через ВИЗ, Палкинский Торфяник, озеро Песчаное, Чертово Городище, озеро Исеть и Шувакиш.

Регистрация участников проходит на сайте «Майской велопрогулки-2021». Стартовый взнос составляет 400 рублей. Каждому, кто зарегистрировался и оплатил взнос, на старте выдадут маршрутную карту и браслет. А тем, кто не сойдет с дистанции – значок на финише.