Почти 750 забытых в уральских поездах вещей разыскали владельцы через сайт ОАО «РЖД» с начала 2021 года

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Благодаря специальному сервису на официальном сайте ОАО «РЖД» в январе – апреле 2021 года пассажиры смогли разыскать и вернуть почти 750 вещей, забытых в поездах Уральского филиала АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»). Только в апреле владельцам вернули более 200 пропаж.

Чаще всего в поездах забывают предметы одежды, планшеты, электронные книги, телефоны, часы, наушники, зарядные устройства, документы. Так, в апреле проводники находили в вагонах водительские удостоверения и диплом об образовании. Среди необычных находок были палки для скандинавской ходьбы и термопакет с морепродуктами.

Находить и возвращать оставленные в поездах дальнего следования вещи пассажирам помогает специальный сервис. На сайте ОАО «РЖД» в разделе «Услуги и сервисы»/«Поиск забытых вещей» необходимо заполнить электронную заявку: указать имя, номер билета, телефон, электронную почту и последние четыре цифры номера документа, по которому был куплен билет. Также потребуется составить описание забытых вещей и указать предполагаемое место в вагоне, где они были оставлены.

Сервис поиска забытых вещей начал работать с 1 марта 2019 года. Всего с момента запуска услуги в уральских поездах было найдено и возвращено пассажирам свыше 5 тыс. вещей.