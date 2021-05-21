Ученицам, пострадавшим во время пожара в школе Каменска-Уральского, выплатят компенсацию

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Ученицам, пострадавшим во время пожара в школе №7 Каменска-Уральского 2 февраля 2021 года, выплатят компенсацию морального вреда. Девочки 16-ти и 14-ти лет попали после ЧП в больницу. Взыскания компенсации морального вреда добилась прокуратура.

- Обучающейся, 2007 г.р. был поставлен диагноз: «термический ожог II-III степени обоих бедер площадью 2 %», обучающейся, 2005 г.р., - «токсическое действие окиси средней степени тяжести», - рассказали в прокуратуре. - В результате полученных травм дети проходили лечение, испытали физические и нравственные страдания.

Суд взыскал со школы в пользу ученицы 2007 г.р. компенсацию морального вреда в размере 40 тысяч рублей и 2005 г.р. - 10 тысяч рублей.

Напомним, что в школе загорелись вещи в раздевалке. Преподаватели и дети самостоятельно покинули здание до приезда пожарных.