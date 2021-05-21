На Урале 93-летнюю женщину зажало дверями в магазине

Магазину пришлось выплатить пенсионерке компенсацию морального вреда и затраты на лечение Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Березовском 93-летнюю Татьяну Б. зажало автоматическими дверями в магазине. Пенсионерка упала и сильно ударилась головой. Врачи диагностировали у нее перелом шейки бедренной кости. Инцидент произошел в ноябре 2019 года в «Пятерочке» на улице Театральной. После произошедшего прокурор решил обратиться в суд, чтобы добиться от магазина компенсации морального вреда в размере 300 тысяч рублей и расходов на лечение - 30 834 рубля.

- На лечении в стационаре она находилась около трех недель, а затем восстанавливалась дома. Татьяна испытала сильные физические и моральные страдания, была ограничена в движении, не могла себя самостоятельно обслуживать, - рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Суд частично удовлетворил иск и обязал ООО «Агроторг», которому принадлежи «Пятерочка», возместить моральный вред пенсионерке в размере 150 тысяч рублей и расходы на лечение - 30 834 рубля. Компания не согласилась с решением суда и подала апелляцию, требуя отказать истцу в удовлетворении требований в полном объеме.

- Вопреки доводам апелляционной жалобы, из видеозаписи с достоверностью следует, что покупатель шагнула вперед и в это время дверь начала закрываться. Оснований полагать, что падение произошло из-за остановки Татьяны Б. в проеме двери, не имеется, - рассказали в областном суде.

Суд оставил решение суда первой инстанции без изменений, снизив размер компенсируемых расходов до 17 157 тысяч рублей.