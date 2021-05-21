В Полевском пьяный водитель без прав уснул за рулем и опрокинул машину

Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Полевском накануне поздно ночью, 21 мая, мужчина за рулем «Ниссан Альмера» уснул за рулем и опрокинул машину на крышу. В ДТП пострадал 33-летний водитель машины - он госпитализирован с ушибом головы и ссадинами левого предплечья, и 35 - летний пассажир, которого увезли в больницу с переломом отдела позвоночника, ушибом плеча и тупой травмой живота.

- Сотрудниками полиции установлено, что автомобилем «Ниссан Альмера» управлял 33-летний житель Екатеринбурга, который не получал водительского удостоверения. Результатом проведенного медицинского освидетельствования также установлено, что водитель был пьян. Исследование установило у него 1,45 миллиграммов на литр выдыхаемого воздуха, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Водитель рассказал инспекторам, что выпил четыре литра пива. По трассе он ехал в Екатеринбург со скоростью 110 км/час. Также он признался, что в какой-то момент уснул за рулем. Сейчас мужчине грозит от 10 до 15 суток или административный штраф в тридцать тысяч рублей.