В Невьянске могут остановить работу полигона

На полигоне нашли нарушения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В городе Невьянск Свердловской области решается вопрос о возможной приостановке работы полигона в судебном порядке. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан» со ссылкой на уральское управление Росприроднадзора. Проверка проводилась коммунальные службы вместе с Центром лабораторно анализа и технических измерений.

По итогам проверки удалось обнаружить 14 нарушений, три из них – в области охраны атмосферного воздуха, одно – в области охраны земли, и еще 10 – в области обращения с отходами.

Также оказалось, что МБУ «УХ НГО» размещает отходы IV класса опасности, не имея лицензии на сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание и размещение отходов с I по IV класс опасности.

Также предприятие не проводило необходимые мероприятия по выводу из эксплуатации и рекультивации полигона после его заполнения. За это юридические и должностные лица привлекут в административной ответственности. Нарушения будут устранены по предписанию, решается вопрос об остановке работы полигона.