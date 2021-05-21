Депутаты Екатеринбургской городской Думы встретились с главой города

Фото: социальные сети депутата Алексея Вихарева

Накануне прошла важная встреча главы Екатеринбурга с депутатами гордумы, на которой обсуждалась социальная сфера. Депутат Алексей Вихарев рассказал о работе медицинской фракции городского парламента.

- Сейчас это главный приоритет. Депутаты уже помогают больницам, над которыми взяли шефство. Я, например, собираю два миллиона рублей на рентген для 23 больницы. Чтобы детально всё обсудить, я пригласил Алексея Орлова на заседание медицинской фракции на следующей неделе. Глава обещал прийти.

Фото: социальные сети депутата Алексея Вихарева

Также было рассмотрено несколько административных вопросов, например, о налогах на землю, помощи с ремонтами, уборке территории.

Алексей Орлов поблагодарил депутатов за полезную инициативу и пообещал максимально помогать по своей линии. Также глава Екатеринбурга заявил, что найдет способ закрепить глав районов за больницами. Для решения этой и других острых проблем будет подключено правительство Свердловской области.

- У главы есть понимание, что медицина из города никуда не делась, несмотря на передачу полномочий в область. Особенно сейчас, во время пандемии, совместная работа исполнительной и законодательной власти, меценатов по поддержке больниц и поликлиник очень нужна. И врачам, и пациентам, - сказал Алексей Вихарев.