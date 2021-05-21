Новинки Xiaomi в России: чем удивили и будет ли спрос

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Xiaomi презентовала четыре новинки — три смартфона и фитнес-браслет. Разберемся, в чем их преимущества и узнаем, ждать ли высоких продаж.

Флагман Xiaomi Mi 11 — первый в мире смартфон с процессором Snapdragon 888. Он получил стеклянный корпус, изогнутый со всех сторон дисплей и разрешение 2K. Стоит модель недешево, на уровне премиального iPhone. В продажу должна поступить сегодня. Эксперты говорят о высоком спросе на продукцию Xiaomi, но выражают сомнения, что это перевернет рынок.

- В первом квартале смартфоны Xiaomi были на втором месте по продажам с долей 21% (на первом месте – Samsung). В аналогичный период прошлого года доля в штучном выражении была выше – 33%, это было связано с проведением акций. Новинки от бренда в высоком ценовом сегменте, интерес к ним будет, но серьезное влияние на рынок вряд ли окажет, - говорят в МегаФоне.

Вторая новинка — фитнес-браслет нового поколения Mi Band 6. У него увеличенный дисплей, датчик уровня кислорода в крови и 30 видов активности для записи результатов тренировок. На эту новинку эксперты прогнозируют высокий спрос.

- Доля Xiaomi в категории фитнес-трекеров с прошлого года растет, бренд занимает первое место с долей рынка больше 50%, и мы ожидаем, что сохранит лидирующие позиции, - рассказали в МегаФоне.

Последние новинки — смартфоны среднего уровня Mi 11 Lite и Mi 11 Lite 5G. Они получили одинаковый дизайн и дисплей, а сканер отпечатков пальцев расположили сбоку. Отличие в поддержке 5G, но это скорее задел на будущее, потому что сети пятого поколения пока не появились в России.