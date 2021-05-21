Свердловский губернатор поделился редким семейным фото

На снимке будущий глава региона запечатлен вместе со своей учительницей на фоне школы. Фото: Instagram Евгения Куйвашева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поделился архивным фото. На черно-белом снимке будущий глава региона запечатлен на фоне школы. Евгений Куйвашев стоит вместе со своей учительницей. Снимок губернатор разместил у себя в Instagram.

Там же он поздравил выпускников с предстоящим последним звонком, который в Свердловской области пройдет 21 мая.

- Эту пятницу мы встречаем с особым настроением. В наших школах звучит Последний звонок. Больше 20 тысяч выпускников 11 классов и ещё 44 тысячи девятиклассников переходят важнейший жизненный рубеж. Вчера вы были детьми. А завтра именно от вас будет зависеть то, какими будут наша область, страна, весь мир, - отметил губернатор.

Евгений Куйвашев рассказал, что прекрасно помнит себя в выпускном классе.