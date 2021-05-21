На пост министра цифрового развития Свердловской области претендуют 24 человека

Экспертная комиссия оценит представленные презентации по десятибалльной шкале и выберет двух лидеров Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области завершился прием документов от кандидатов на должность министра цифрового развития Свердловской области. Всего на пост претендуют 24 человека. Средний возраст участников – 43 года. Самому молодому из них – 27 лет, самому возрастному – 64. Все кандидаты имеют высшее образование и опыт управленческой деятельности. Первым испытанием для претендентов на должность министра станет тестирование на знание законодательства.

- Кандидаты, получившие удовлетворительный результат, пройдут тестирование с целью определения управленческого профиля. Это задание позволит оценить лидерские и организаторские способности, целеустремленность, эмоциональную устойчивость, стиль управления. Кандидаты, выполнившие тестирование, должны будут подготовить и защитить концепцию цифрового развития Свердловской области, - рассказали в департаменте информационной политики.

Затем экспертная комиссия оценит представленные презентации по десятибалльной шкале и выберет двух лидеров. Они будут приглашены на индивидуальное собеседование с Евгением Куйвашевым. Кандидаты, занявшие первые три места в рейтинге, могут быть включены, с их согласия, в резерв управленческих кадров Свердловской области.