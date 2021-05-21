Смог продержится в Свердловской области до 25 мая

Смог накроет регион на пять дней Фото: Алексей БУЛАТОВ

Смог продержится в Свердловской области пять дней. О неблагоприятных метеорологических условиях объявили синоптики Уральского гидрометцентра.

- На территории Свердловской области ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются НМУ первой степени опасности, - рассказали в учреждении.

Предупреждение действует со вчерашнего вечера и до вечера вторника - 25 мая. Напомним, что в последнее время в Екатеринбурге стоит смог из-за лесных пожаров. Кроме того, горожане жалуются на запах гари.