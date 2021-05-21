Сотрудники предприятий ЕВРАЗа на Урале принимают участие в пятом корпоративном чемпионате профессионального мастерства по методике WorldSkills

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Более 80 специалистов и экспертов шести крупных промышленных предприятий ЕВРАЗа – ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ НТМК, ЕВРАЗ КГОКа, Распадской угольной компании, ЕВРАЗ Ванадий Тулы, ЕвразТехники – борются за победу в юбилейном корпоративном чемпионате профессионального мастерства ЕВРАЗа по методике WorldSkills, который проходит в Новокузнецке.

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Чемпионат проходит по тринадцати компетенциям: мобильная робототехника, инженерный дизайн CAD (САПР), мехатроника, сварочные технологии, электромонтаж, промышленная автоматика, лабораторный химический анализ, обработка листового металла, неразрушающий контроль, инженерное проектирование, аддитивное производство, охрана труда, промышленная механика и монтаж. Последняя компетенция – новая для чемпионата.

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Итоги будут подведены 21 мая.

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Накануне корпоративного чемпионата для сотрудников ЕВРАЗа завершились соревнования «Junior» и «Молодые профессионалы», в которых приняли участие 82 студента и школьника Новокузнецка, Междуреченска, Таштагола, Нижнего Тагила. За звание лучших они боролись в шести компетенциях: мехатроника, электромонтаж, мобильная робототехника, лабораторный химический анализ, сварочные технологии и аддитивное производство. Урал представляли студенты Нижнетагильского горно-металлургического колледжа, которые боролись за победу в трех компетенциях: электромонтаж (Данил Асташев), сварочные технологии (Константин Гузе) и лабораторный химический анализ (Андрей Черняев). Экспертами выступили сотрудники ЕВРАЗ НТМК Иван Попов, Светлана Котельникова и Дмитрий Шатунов, которые готовились с ребятами к чемпионату, а затем участвовали в судействе.

Фото: предоставлено ЕВРАЗ

Победители корпоративных состязаний отправятся на национальный чемпионат рабочих специальностей WorldSkills Hi-Tech, который пройдет осенью в Екатеринбурге.