Вход в Ботанический сад снова будет бесплатным

Вход в Ботанический сад будет бесплатным пока его руководство не согласует приказ о размере платы Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 21 апреля вход в Ботанический сад стал платным. Чтобы посетить Ботанический сад, нужно было заплатить 150 рублей. Руководство сада тогда объяснило это тем, что территория является особо охраняемой природной территорией федерального значения. После этого с проверкой в сад нагрянула прокуратура и выяснила, что Ботанический сад не согласовал приказ об утверждении размера платы с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.

- Учреждение имеет право подготовить решение об утверждении размера платы в виде проекта приказа, пояснительную записку и направить на согласование в Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, - объяснили в прокуратуре. - По результатам рассмотрения ведомство либо согласовывает проект приказа, либо представляет мотивированный отказ с приложением замечаний.

Сейчас директором Ботанического сада внесены изменения в ранее изданный приказ в части платы за посещение и до согласования документа с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации вход в Ботанический сад будет бесплатным.