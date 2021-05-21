В Екатеринбурге скончался исполнительный директор Кольцово

В аэропорту Кольцово Алексей Пискунов начал работать в 2008 году Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге накануне вечером, 20 мая, скончался исполнительный директор аэропорта Кольцово Алексей Пискунов. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе авиагавани. Соболезнования близким и коллегам исполнительного директора аэропорта выразил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

- Все, кто хорошо знал Алексея Борисовича, работал с ним, отзывались о нем, как о человеке, безусловно преданном своему делу, опытном и компетентном руководителе, настоящем лидере, способном вести за собой коллектив, - отметил глава региона. - На протяжении многих лет он занимался развитием региональных узловых аэропортов, успешно справлялся со всеми вызовами времени.

Фото: пресс-служба Кольцово

Алексей Пискунов родился в 1960 году. В аэропорту Кольцово он начал работать с 2008 года. Сначала на должности заместителя директора, а затем и с 2013 года стал исполнительным директором. До этого Алексей Пискунов пять лет работал в новосибирском аэропорту Толмачево.