Фото: УГИБДД по Свердловской области

В Нижнем Тагиле будут судить водителя, по вине погибли три человека. Авария произошла 15 февраля 2021 года около 926 метров от дорожного знака, обозначающего 11 километр трассы «Нижний Тагил - пос. Висимо-Уткинск - д. Усть-Утка». Мужчина 1988 года рождения сел за руль в состоянии опьянения, не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

- В результате произошло столкновение автомобиля «Черри Тигго» с автомобилем «ВАЗ 21070», следовавшим во встречном ему направлении, после чего произошло столкновение автомобиля «ВАЗ 21070» с автомобилем «Рено Каптюр», который следовал в попутном автомобилю «ВАЗ 21070» направлении, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

На месте аварии погибли пассажир «Черри Тигго» - 39-летний мужчина погиб и 69-летняя женщина, которая ехала в «ВАЗ 21070». Через несколько дней в больнице не выходя из комы скончался 68-летний водитель отечественного автомобиля.

Водителя «Черри Тигго» обвиняют по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, Правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Мужчина признал свою вину. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.