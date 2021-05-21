«Единая Россия» предложила присвоить звание «Город трудовой доблести» 11 городам

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Партия провела в городах голосование и помогала с оформлением пакета документов.

Это Красноярск, Северодвинск, Пенза, Киров, Коломна, Барнаул, Магадан, Тюмень, Рыбинск, Каменск-Уральский и Комсомольск-на-Амуре, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе заседания оргкомитета «Победа».

- Все эти города достойны почетного звания. Это подтверждается не только огромной поддержкой жителей, но и экспертными заключениями Российской академии наук. Уважаемый Владимир Владимирович, просим Вас вновь поддержать предложение о присвоении вышеперечисленным городам почетного звания по случаю 76-летия Великой Победы, – обратился к Президенту Владимиру Путину Андрей Турчак.

Он напомнил, что год назад глава государства поддержал предложение партии о присвоении 20 городам почетного звания «Город трудовой доблести».

- Ваше решение имело огромное значение для людей, позволило особо отметить тот подвиг, который совершили труженики тыла годы Великой Отечественной войны. Всего в прошлом году мы собрали более восьми миллионов подписей, - сказал Андрей Турчак.

Секретарь Генсовета партии напомнил, что в большинстве городов, которым было присвоено почетное звание, партия вместе с жителями и при участии Российского военно-исторического общества определила места расположения памятных стел.

- В настоящий момент в городах идет процесс их установки, – отметил он и подчеркнул, что кампания по присвоению звания «Город трудовой доблести» побудила людей больше интересоваться историей своих родных городов, в целом историей военного времени, подвигами тех, кто трудился в те годы в тылу.

Секретарь Свердловского отделения партии Виктор Шептий рассказал о попадании Каменска-Уральского в список городов-претендентов

- Мы имеем большой опыт по продвижению таких заявок. В 2020 году, в юбилейный год Победы, Президент оказал Уралу большую честь: в субъекте федерации целых два города названы «Городами трудовой доблести» – Екатеринбург и Нижний Тагил. Но мы уже тогда говорили, что у нас больше городов, достойных этого высокого звания. Это мнение жителей, мнение потомков тех тружеников тыла, кто ковал Победу в тылу. И среди этих заявок первой была от Каменска-Уральского. Мы считаем, что вклад этого уральского города в обеспечение Победы над врагом в годы войны неоспорим – об этом говорят даже символы, изображенные на его гербе. И сейчас каменцы проявили активность в сборе подписей по поданной заявке, - сказал Виктор Шептий.

Секретарь Каменск-Уральского отделения партии Алексей Шмыков поделился впечатлениями от принятого решения.

- Мне сообщили, что идет заседание оргкомитета «Победа». Включил трансляцию как раз в тот момент, когда начали представлять города, которые единственные в стране выпускали стратегическую продукцию для фронта. Назвали Каменск-Уральский. Приятно! Ждем указа Президента. Спасибо всем, кто участвовал в подготовке заявки на присвоение Каменску-Уральскому почетного звания «Город трудовой доблести». Большое дело сделали, - сообщил он.

Напомним, в 2020 году «Единая Россия» единогласно поддержала инициативу Владимира Путина об установлении в стране звания «Город трудовой доблести». Андрей Турчак тогда обратился к главе государства с предложением расширить список городов с 11 до 20. Почетное звание получили Боровичи, Екатеринбург, Иваново, Ижевск, Иркутск, Казань, Магнитогорск, Нижний Новгород, Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Пермь, Самара, Саратов, Томск, Ульяновск, Уфа, Челябинск, Ярославль.