Машина опрокинулась набок: на Урале в ДТП пострадали мама с дочкой

Фото: УГИБДД по Свердловской области

На трассе «Екатеринбург - Нижний Тагил - Серов» в районе 306 километра накануне днем в ДТП пострадали мама с дочкой - пассажиры Hyundai. За рулем находился глава семьи. Мужчина отвлекся от дороги, и влетел в грузовые машины «КАМАЗ» и «МАН». От удара автомобиль перевернулся набок.

- Женщина 1971 г.р. и ее пятнадцатилетняя дочь были пристегнуты ремнем безопасности. С травмами различной степени тяжести оба пассажира госпитализированы в Новолялинскую городскую больницу. Благодаря тому, что все участники ДТП использовали ремни безопасности, серьезных травм они не получили. Водители грузовых автомобилей не пострадали, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

Как рассказал мужчина, он вез семью из Екатеринбурга в Югорск и в какой-то момент отвлекся от управления. Когда заметил опасность, он попытался вернуться обратно в свою полосу, но столкновения избежать не удалось.

Фото: УГИБДД по Свердловской области

По данным ГИБДД, мужчина 1958 г.р., имеет стаж вождения 45 лет, ранее к административной ответственности привлекался четыре раза.

Движение в районе места ДТП временно было организовано в одну полосу, экипажи ДПС на месте аварии регулировали движение. В настоящий момент ограничений в движении нет.