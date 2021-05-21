Похолодает после 24 мая Фото: Алексей БУЛАТОВ

Аномальная жара, установившаяся в Екатеринбурге в мае, уйдет с территории Свердловской области после 24 мая, сообщают синоптики. Ее сменит дождливая и прохладная погода.

В выходные будет по-прежнему жарко.

Так, 22 мая, в Екатеринбурге ожидается +25..+30 градусов днем, +11..+16 – ночью. Днем возможен кратковременный дождь. Ветер достигнет 3-8 метров в секунду.

В воскресенье, 23 мая, в Екатеринбурге утром и днем возможен небольшой дождь, температура воздуха достигнет +24 градусов. Вечером похолодает до +17 и будет пасмурно.