В Екатеринбурге 10-летний мальчик на велосипеде нарушил ПДД и угодил под колеса автомобиля

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге 10-летний мальчик на велосипеде попал под колеса машины, пересекая проезжую часть в неположенном месте. Инцидент произошел около 18:00 на улице Главной недалеко от дома № 13. Прибывшие на место медики поставили ребенку предварительный диагноз: ушибы и ссадины конечностей.

Мама школьника объяснила, что ее ребенок возвращался с прогулки. При этом на нем отсутствовали средства индивидуальной защиты – велошлем, налокотники и наколенники. Объяснить, почему он нарушил ПДД, мальчик не смог.

- Автомобилем Ford управляла 39 – летняя женщина, имеющий стаж управления транспортными средствами 17 лет. Автоинспекторам она пояснила, что двигалась по Главной со скоростью 20 км/ч, неожиданно с левой стороны выехал мальчик на велосипеде, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД.

Инспекторы установили, что пешеходный переход находился в 14 метрах от места инцидента. Обстоятельства происшествия выясняются, по факту ДТП проводится дознание.