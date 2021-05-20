В Реже уроженец Таджикистана женился на местной жительнице, чтобы получить гражданство

Брак зарегистрирован за денежное вознаграждение со стороны гражданина Таджикистана Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Реже по инициативе прокуратуры расторгли брак между 46-летней местной жительницей и 29-летним уроженцем Таджикистана. После ведомственной проверки выяснилось, что их брак был фиктивным: супруги вместе не проживали с момента заключения брака, общее хозяйство не вели, не имели совместных детей.

- Брак зарегистрирован за денежное вознаграждение со стороны гражданина Таджикистана с целью легализации пребывания на территории России и упрощения процедуры получения им гражданства Российской Федерации, - уточнили в пресс-службе прокуратуре Свердловской области.

Брак признали недействительным, прокуратура обратилась в суд. Там удовлетворили исковые требования прокуратуры о признании регистрации фиктивного брака между гражданкой Российской Федерации и гражданином Республики Таджикистан недействительной. Судебный акт не вступил в законную силу.