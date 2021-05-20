На Урале проходит шестая неделя безопасности дорожного движения ООН

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Госавтоинспекция Екатеринбурга присоединилась к шестой глобальной неделе безопасности дорожного движения ООН, которая продлится с 17 по 23 мая. Целью этого мероприятия является снижение скорости машин в местах, где пересекаются автолюбители и пешеходы.

- Превышение скоростного режима является одной из основных причин дорожно-транспортных происшествий. Только за прошлый год в Свердловской области несоответствие скорости конкретным условиям стало причиной более 500 ДТП, в которых 93 человека погибли и более 600 получили травмы различной степени тяжести, - объясняют в УГИБДД по Свердловской области.

Также к неделе безопасности присоединились инспекторы Верхней Пышмы, Сысерти, Ивделя, Новой Ляли и других населенных пунктов. Здесь прошли агитационные акции «Сбавь скорость! Сохрани жизнь!» и «Родительские патрули».